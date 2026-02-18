Réactions de la classe politique après la condamnation de Yoon Suk Yeol

Photo : KBS News

La condamnation à perpétuité en première instance de Yoon Suk Yeol, hier, suscite des commentaires dans l’arène politique.À commencer par le patron du Minjoo, pour qui « c’est une régression indiscutable du système judiciaire ». Jung Chung-rae a qualifié de désastreux les motifs avancés par le juge responsable pour condamner l’ex-président destitué à la prison à vie, et non à la peine de mort requise par le procureur indépendant, Cho Eun-suk. Le magistrat a évoqué le fait que l’ancien chef de l’État n’avait pas minutieusement préparé la loi martiale avant de l’imposer en décembre 2024, qu’il est d’un âge avancé et que son casier judiciaire est vierge.Le numéro un de la formation présidentielle a alors dénoncé « un verdict dénué de bon sens » ignorant les ressentiments des citoyens. Dans la foulée, il a promis de réformer le système judiciaire défaillant. Certains membres de la direction du mouvement de centre-gauche sont allés jusqu’à réclamer la destitution du président de la Cour suprême, Cho Hee-dae, en fustigeant sa prise de position pour le camp conservateur.Justement de l’autre côté du spectre, le chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a redit que la loi martiale n’est pas synonyme d’insurrection, et évoqué le principe de présomption d'innocence. Jang Dong-hyeok a refusé de mettre un bémol, accusant Lee Jae Myung et le Minjoo de « dictature législative » et d’« insurrection ».Le président de la principale force de l’opposition conservatrice s’en est également pris à certains membres de son propre camp, qui lui demandaient de présenter des excuses pour l’instauration du coup de force par Yoon Suk Yeol, élu en 2023 sous l’étiquette du PPP, et de rompre définitivement avec lui. Selon Jang Dong-hyeok, ce sont eux qui sèment la division interne.