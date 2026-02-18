Le groupe de promotion de l’économie de l'hyper-innovation voit le jour

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a lancé un groupe interministériel chargé de promouvoir l’économie de l'hyper-innovation. L’ancien groupe chargé des stratégies de nouvelle croissance a été réorganisé dans le but de mettre en œuvre une stratégie centrée sur la performance.La nouvelle cellule mobilise neuf ministères dont celui de l’Économie et des Finances et celui de la Science et des TIC. Il supervisera 15 projets dévoilés en août dernier dans le cadre de la stratégie de croissance du nouveau gouvernement. Ces initiatives se répartissent en trois axes : le secteur des matériaux et des composants de pointe, celui du climat, de l’énergie et des défis futurs, ainsi que le domaine dit « K-boom up ».Plus précisément, les projets concernent les semi-conducteurs de puissance de nouvelle génération, l’énergie solaire et les réseaux électriques, ainsi que la biomédecine et les K-contenus.Le groupe élaborera des solutions aux difficultés rencontrées par les entreprises sur le terrain et mettra en place des dispositifs de soutien global, comprenant des mesures financières et fiscales ainsi que la formation des talents et d’assouplissement réglementaire. Actuellement, il recueille les avis des acteurs de chaque domaine.