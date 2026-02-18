Farine : la FTC examine des sanctions contre sept entreprises soupçonnées d’entente

Photo : YONHAP News

La Commission du commerce équitable (KFTC) a achevé son enquête sur une entente entre fabricants de farine et envisage d’imposer des sanctions.Au total, sept entreprises ont été visées, dont CJ CheilJedang, Samyang et Daehan Flour. Les enquêteurs estiment qu'elles ont participé à cette entente illicite de façon répétitive pendant six ans, entre novembre 2019 et octobre 2025. Ces sociétés sont soupçonnées d’avoir coordonné des hausses de prix et de s’être partagé les volumes de vente. Elles représentent 88 % du marché des ventes directes de farine aux fabricants alimentaires, notamment de nouilles instantanées, de pain et de confiseries.Le chiffre d’affaires généré par cette collusion est estimé à 5 800 milliards de wons, soit 3,4 milliards d'euros. En vertu de la loi actuelle, une amende pouvant aller jusqu’à 20 % des recettes peut être infligée.À la lumière de ce rapport, la KFTC déterminera prochainement si elle prendra ou non des mesures de sanction, ainsi que le niveau de l'amende. Plus tôt, elle a dénoncé au Parquet 14 cadres et employés des firmes concernées à la demande de ce dernier.