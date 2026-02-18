Milan-Cortina 2026 : la Corée du Sud remporte une médaille d'or et deux d'argent en short-track

Photo : YONHAP News

Pour le dernier jour de compétition des épreuves de short-track, l'équipe sud-coréenne a remporté trois médailles.Sur le 1 500 m féminin, Kim Gil-li et Choi Min-jeong ont signé un doublé, terminant respectivement première et deuxième.Après l'or en relais et le bronze sur 1 000 m, Kim Gil-li ajoute un titre individuel pour porter son total de medailles à trois. De son côté, Choi Min-jeong, double tenante du titre sur la distance, échoue de justesse à réaliser un triplé historique.Mais l'experimentée patineuse porte son total olympique à 7 médailles (4 en or, 3 en argent), établissant un nouveau record pour un athlète sud-coréen tous Jeux confondus, dépassant Jin Jong-oh (tir), Kim Soo-nyung (tir à l’arc) et Lee Seung-hoon (patinage de vitesse), qui en comptaient chacun six.Chez les hommes, le relais 5 000 m, composé de Rim Jong-eon, Hwang Dae-heon, Lee Jeong-min et Lee Jun-seo a pris la deuxième place derrière les Pays-Bas.Au classement général, la Corée du Sud totalise désormais 3 médailles d’or, 4 d’argent et 3 de bronze, et pointe au 13e rang.