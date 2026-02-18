Aller au menu Aller à la page

Milan-Cortina 2026 : clap de fin pour les Jeux Olympiques d'hiver

Write: 2026-02-23 08:46:38Update: 2026-02-23 09:04:25

Milan-Cortina 2026 : clap de fin pour les Jeux Olympiques d'hiver

Photo : YONHAP News

La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina s'est déroulée hier, à Vérone, mettant fin à deux semaines de compétitions. Les athlètes se sont donné rendez-vous dans quatre ans dans les Alpes françaises.

Cette année, la Corée du Sud a remporté dix médailles, trois en or, quatre en argent et trois en bronze, se classant à la 13e place du classement général. Si l'objectif d'un top dix n'a pas été atteint, le bilan reste meilleur que celui de Pékin 2022 où la délégation sud-coréenne avait terminé 14e avec neuf médailles.

Le short-track s'est une nouvelle fois imposé comme discipline prolifique. Dans le sillage de Kim Gil-li, double médaillée en individuel, les patineurs sud-coréens ont décroché sept médailles, deux en or, trois en argent et deux en bronze. En snowboard, les trois métaux ont été glanés grâce notamment à Choi Ga-on, qui s'est imposée en halfpipe féminin.

Sur la scène diplomatique sportive, Kim Jae-yeol, président de l'Union internationale de patinage (ISU), a été élu au comité exécutif du Comité international olympique (CIO). Won Yun-jong, médaillé d’argent en bobsleigh à quatre à PyeongChang en 2018, a été élu membre de la commission des athlètes du CIO.
