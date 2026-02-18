Incendies à Hamyang : 189 hectares touchés

Photo : YONHAP News

L'incendie de forêt survenu dans le comté de Macheon, à Hamyang, dans le Gyeongsang du Sud, se propage pour le troisième jour consécutif.A 5 h ce matin, la zone touchée était estimée à 189 hectares, avec un taux de maîtrise de 32 %. Sur les 8,26 km de front de flammes, 5,62 km restent encore hors de contrôle. Le feu est difficile à contenir en raison des vents forts et d'un relief escarpé. Les autorités forestières ont mobilisé 105 véhicules d’intervention et 603 agents. 51 hélicoptères ont été déployés pour appuyer les opérations d’extinction.La zone touchée dépassant les 100 hectares, le Service forestier coréen (KFS) a déclenché, hier à 22h30, le niveau 2 d’alerte pour feux de forêt et a transféré le commandement unifié à son directeur. L'Agence nationale contre les incendies (NFA), de son côté, a émis un ordre de mobilisation nationale. Elle a ainsi envoyé sur le terrain des camions-pompes et des camions-citernes depuis les provinces du Jeolla.