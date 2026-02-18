Iran : Séoul recommande à ses ressortissants de quitter le pays

Photo : YONHAP News

L'ambassade sud-coréenne en Iran a demandé à ses ressortissants de quitter le pays immédiatement. Dans un communiqué publié hier sur son site web, elle a indiqué que les tensions s'intensifient dans la région en raison de la possibilité d'une attaque américaine et des avertissements de représailles de Téhéran.Les autorités diplomatique ont ainsi appelé les sud-Coréens à quitter le territoire iranien s'ils n'ont pas d'affaires urgentes à régler, leur recommandant de partir tant que les lignes aériennes sont encore assurées. Elles leur ont également demandé de suivre attentivement les informations diffusées par les médias et les avis de sécurité de l'ambassade. Ceux qui souhaitent se rendre sur place sont encouragés à annuler ou reporter leur voyage.Actuellement, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a émis une alerte de voyage de niveau 3 sur l'ensemble de l'Iran, recommandant de quitter le pays.