Droit de douanes réciproques : Washington entend maintenir ses accords commerciaux

Photo : YONHAP News

Le secrétaire au Trésor américain a déclaré que Washington espérait que ses partenaires commerciaux maintiennent les accords conclus, en dépit de la décision de la Cour suprême. Le 20 février, cette dernière a jugé illégale une partie des droits de douane réciproques imposés par la Donald Trump.Dans une interview accordée à CNN, Scott Bessent a ajouté que les autorités continuent à communiquer avec les pays concernés. Il a précisé que selon la plus haute juridiction, ces tarifs douaniers ne peuvent pas être instaurés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale (IEEPA), tout en soulignant que le président dispose d’autres pouvoirs.En réponse à la décision de la justice, le locataire de la Maison Blanche, voulant maintenir ses politiques commerciales par un moyen alternatif, a imposé une taxe mondiale de 10 %, en s’appuyant sur l’article 122 de la loi sur le commerce. Le lendemain, il a annoncé son intention de relever ce taux à 15 %, laissant prévoir des mesures supplémentaires, notamment par ordre exécutif.L’article 122 autorise le président américain à imposer des droits de douane pouvant aller jusqu’à 15 % pour une durée maximale de 150 jours afin de faire face aux problèmes de la balance des paiements. Après cette période, toute prolongation nécessite l’approbation du Congrès.