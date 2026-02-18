Kim Jong-un réélu à la tête du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a été réélu au poste de secrétaire général du Parti des travailleurs, la plus haute fonction du parti. La KCNA a rapporté, ce matin, qu'une résolution en ce sens avait été adoptée avec un large soutien hier, au quatrième jour du 9e congrès.Selon le média du régime, Kim Jong-un a construit une force armée révolutionnaire capable de faire face à toute menace d’agression et prête à toute forme de guerre, estimant que malgré les épreuves sévères de l’histoire, la capacité de dissuasion du pays, axée sur la force nucléaire, a connu un bond spectaculaire.Dans la proposition concernant cette réélection, le secrétaire du parti, Ri Il-hwan, a déclaré que le temps était venu où il n’est plus nécessaire de débattre de la priorité entre la défense nationale et l’économie, et que le régime avait mis un terme aux tentatives des forces hostiles visant à l’anéantissement ou à la soumission. Un propos qui signifie que Pyongyang a renforcé sa capacité nucléaire tout en réalisant son développement économique, en dépit des sanctions internationales.Le règlement du Parti des travailleurs prévoit que le secrétaire général est élu lors de son congrès organisé tous les cinq ans.