Elections locales : la confrontation s'intensifie à J-100

Photo : YONHAP News

A cent jours des élections locales, prévues le 3 juin, la confrontation entre les partis politiques s'intensifient.Le Minjoo, au pouvoir, a qualifié le scrutin de « jugement des forces de l'insurrection ainsi que de l'ancien président destitué Yoo Suk Yeol et ses soutiens ». Il a annoncé accélérer l'adoption de divers projets de loi dont le recours constitutionnel contre les décisions de justice ou celui sanctionnant les magistrats qui faussent l’application de la loi dans le but de favoriser ou de nuire à l’une des parties lors d'un procès.Par ailleurs, la formation de centre-gauche a demandé à l'opposition de traiter sans délai les projets de loi relatifs à la vie quotidienne des citoyens, tels que la troisième révision du Code de commerce, la loi sur les allocations pour enfants et la loi spéciale sur les investissements aux Etats-Unis.De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première formation de l'opposition, a vivement critiqué la « dictature législative » du parti présidentiel, qui délaisse les dossiers tarifaire, sécuritaire et du travail. Il a ajouté que malgré la performance du marché boursier, les perspectives de l'économie nationale ne sont pas optimistes au regard de l'indicateur de l'emploi.Le mouvement conservateur a fustigé la création au sein du Minjoo d'un groupe de députés qui luttent pour l'annulation des poursuites visant le président Lee Jae Myung et a demandé la reprise de ces procès, suspendus à la suite de son élection. Il a également déclaré mobiliser tous les moyens à sa disposition pour empêcher l'adoption des projets de loi sur la réforme judiciaire, qu'il qualifie de destructeurs du système judiciaire national.