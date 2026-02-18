Guerre en Ukraine : Séoul surveille l’ambassade de Russie pour le quatrième anniversaire

Photo : YONHAP News

A l'occasion du quatrième anniversaire de la guerre en Ukraine demain, l’ambassade de Russie en Corée du Sud prévoit d’organiser un rassemblement de soutien à cette invasion. Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a indiqué, ce matin, que le gouvernement suivait la situation de près pour prendre les mesures nécessaires.L’ambassade russe a récemment installé sur sa façade une banderole portant le slogan : « La victoire est à nous ». Le ministère sud-coréen a demandé son retrait, sans obtenir de réponse. L’ambassadeur Guéorgui Zinoviev avait également suscité la polémique le 11 février, en déclarant devant des journalistes qu’il n’oublierait pas la grandeur du déploiement des troupes nord-coréennes en Russie.Séoul maintient que l’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue un acte illégal et que la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou représente une violation de la Charte des Nations unies et des résolutions du Conseil de sécurité, ainsi qu’une grave menace pour la sécurité du pays.Certaines ambassades européennes ont également soulevé la question de la banderole auprès du ministère des Affaires étrangères. Toutefois, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui stipule l’inviolabilité des locaux diplomatiques, le gouvernement ne peut pas la retirer par la force.