Droits de douane réciproques : Séoul cherche à limiter l’impact sur ses entreprises

Photo : YONHAP News

A la suite de la décision de la Cour suprême américaine concernant les droits de douane réciproques et l'annonce par Donald Trump d'une taxe « mondial » de 15 %, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, a convoqué, aujourd'hui, une réunion d’urgence public-privé, réunissant organisations économiques, associations sectorielles et institutions concernées.Les discussions avaient pour but d'élaborer des mesures de réponses aux nouveaux tarifs douanier. Le gouvernement estime que le taux uniforme de 15 % entraînera inévitablement une détérioration de la compétitivité-prix et de l’environnement d’exportation des entreprises sud-coréennes.A l'issue des échanges, Kim Jung-kwan, a déclaré que « la politique tarifaire américaine pourrait se poursuivre de manière offensive à travers divers instruments alternatifs ». Il a ajouté que le dialogue avec Washington était impératif pour minimiser l'impact sur les sociétés sud-coréennes.Le plan d’investissement de 350 milliards de dollars aux États-Unis, prévu dans le cadre de l’accord tarifaire bilatéral conclu l’an dernier, sera maintenu dans ses grandes lignes. L'exécutif a indiqué qu’il travaille actuellement à la sélection de projets d’investissement concrets et que les procédures associées avancent sans difficulté.A l’avenir, les autorités entendent renforcer la coopération entre secteurs public et privé afin de fournir en temps voulu les informations pertinentes, tout en surveillant de près les nouvelles mesures tarifaires américaines et les réactions des autres grandes économies.Par ailleurs, le ministère des Finances et de l’Économie a tenu, aujourd'hui également, une réunion d’évaluation des marchés avec la Banque de Corée et la Commission des services financiers. Les participants ont estimé que la décision de la Cour suprême américaine n’avait qu’un impact limité sur les marchés financiers mondiaux, tout en reconnaissant que l’incertitude extérieure n’était pas totalement dissipée.Enfin, le gouvernement a annoncé le maintien d’un système de surveillance des marchés 24 heures sur 24 et sa capacité à intervenir rapidement si nécessaire.