« Freedom Shield » : report du briefing sur les exercices militaires conjointes

Photo : YONHAP News

En citant une source militaire, l’agence de presse américaine United Press International a rapporté, hier, que la Corée du Sud et les États-Unis avaient reporté l'annonce du calendrier des exercices « Freedom Shield », initialement prévu le 25 février, et engagé des consultations supplémentaires.Selon ces informations, le report serait lié à des divergences sur l’ampleur des activités de terrain. L’armée sud-coréenne aurait décidé de les répartir sur l’année et envisagerait de réduire le dispositif prévu. De son côté, l’armée américaine se montrerait réservée face à cette réduction alors que certains renforts en troupes et en équipements seraient déjà arrivés sur place.A ce sujet, les autorités militaires sud-coréennes ont assuré n’avoir jamais fixé la date de la présentation du plan, ajoutant que le programme devait se dérouler normalement le mois prochain.Organisées chaque année en mars, ces manœuvres conjointes entre Séoul et Washington, ont un caractère défensif et reposent sur l’hypothèse d’un conflit dans la péninsule coréenne.