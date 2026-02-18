Corée du Sud-Brésil : élargissement de la coopération économique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, aujourd'hui, son homologue brésilien en visite d’État en Corée du Sud. A l'issue de leurs échanges, Lee Jae Myung a indiqué que les deux pays avaient décidé d’élever leurs relations au rang de « partenariat stratégique », sur la base d’une coopération solide.Lors d’une déclaration conjointe à la presse, il a affirmé que cette décision marquait « une journée historique qui ouvre une nouvelle étape dans les rapports bilatéraux ». Il a ajouté que le « Plan d’action quadriennal » adopté ce jour constituerait une feuille de route destinée à structurer la coopération dans des domaines tels que la politique, l’économie, les projets concrets et les échanges entre les sociétés civiles.Les deux dirigeants ont également échangé sur la situation internationale et les enjeux régionaux, sont convenus d’agir ensemble pour la paix au-delà de la péninsule coréenne, à l’échelle mondiale.Lee Jae Myung a enfin souligné que la vision de « croissance inclusive » défendue par Luiz Inácio Lula da Silva rejoignait le projet central de son gouvernement, qui vise à promouvoir un développement durable. Il a indiqué espérer rencontrer de nouveau le président brésilien dans un avenir proche afin de poursuivre les discussions engagées.