Assemblée nationale : le Minjoo tente de faire adopter ses réformes judiciaires

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, entend convoquer aujourd’hui une séance plénière de l’Assemblée nationale afin de faire adopter trois propositions de réforme judiciaire. Ces textes visent respectivement à créer un délit sanctionnant les magistrats qui, au cours d’un procès, favorisent ou portent préjudice à l’une des parties par une interprétation faussée de la loi, à introduire un recours constitutionnel permettant de contester les décisions de justice et à porter le nombre de juges à la Cour suprême de 14 à 26.La troisième révision de la loi sur le commerce, qui rend obligatoire l’annulation des actions propres détenues par les entreprises, devrait également être inscrite à l’ordre du jour.En revanche, la commission parlementaire législative et judiciaire, réunie hier, n’est pas parvenue à un consensus sur les projets de loi relatifs à l’intégration administrative de trois grandes villes, Daejeon, Gwangju et Daegu, avec leurs provinces proches respectives, le Chungcheong du Sud, le Jeolla du Sud et le Gyeongsang du Nord. La formation de centre-gauche prévoit de tenir ce matin une nouvelle réunion de la commission en vue de les soumettre à la séance plénière.De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, n’exclut pas de recourir à une obstruction parlementaire afin de bloquer un passage en force de textes controversés par le camp présidentiel. Une telle manœuvre pourrait se prolonger jusqu’au 3 mars, dernier jour de la séance plénière, qui marque aussi la clôture de la session extraordinaire de février.