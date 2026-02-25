Kim Jong-un affirme qu’aucun changement géopolitique freinera le développement de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Lundi, lors du cinquième jour du neuvième congrès du Parti des travailleurs, Kim Jong-un a déclaré qu’aucun défi ni aucun changement géopolitique ne pourrait retarder ou entraver le progrès de la Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté mardi l’agence de presse officielle du régime. Selon la KCNA, il a souligné que, comme au cours des cinq dernières années, la lutte à mener au cours des cinq prochaines devait reposer sur les capacités autonomes de la nation et sur la grande force de son peuple. Il a également appelé à faire preuve d’une audace accrue pour combattre les retards et les abus, insistant sur la nécessité de rompre avec les anciens schémas et d’innover en permanence.Le dirigeant nord-coréen a par ailleurs exprimé son mécontentement concernant la gestion défaillante de nouvelles usines et d’équipements connexes, construits dans le cadre du plan de développement régional, un projet phare. Il a attribué ces dysfonctionnements à un relâchement de la discipline, à un manque de responsabilité et à la recherche de profits immédiats, qualifiés de « maux chroniques ». Enfin, Kim Jong-un a assuré que la poursuite du développement national et l’amélioration du bien-être de la population pourraient conduire à la transformation et à la prospérité de l’ensemble du territoire.Son discours n’a fait aucune mention de la Corée du Sud ni des Etats-Unis. Les grandes orientations de la politique étrangère du régime pour les cinq prochaines années pourraient toutefois être finalisées et rendues publiques à l’issue des débats.Par ailleurs, la KCNA a également indiqué que Kim Yo-jong, sa sœur, avait été promue la veille par le comité central du Parti des travailleurs, passant du poste de vice-directrice à celui de directrice d’un département, sans en préciser la nature.