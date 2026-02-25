Moral des consommateurs : amélioration pour le deuxième mois consécutif

Photo : YONHAP News

Le moral des consommateurs s'est amélioré en février pour le deuxième mois consécutif, à la faveur de la croissance des exportations, en particulier des puces électroniques, et de la dynamique du marché boursier.Selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée, l’indice concerné a atteint 112,1, soit 1,3 point de plus qu'en janvier. L'opinion des ménages concernant leur situation financière future a gagné 1 point en un mois, tandis que leur perception sur leur situation actuelle n’a pas évolué.En ce qui concerne les indices de leurs anticipations relatives à la conjoncture actuelle et future, ils ont progressé respectivement de 5 et 4 points en glissement mensuel.Egalement en février, les ménages sont plus enclins à épargner, cet indicateur ayant augmenté de 1 point, à 102, et leurs anticipations de dette sont en revanche tombées de 1 point. La part des sud-Coréens estimant que les prix à la consommation ont bondi au cours de l’année écoulée restait identique à celle de janvier, avec 2,9 %.A noter tout particulièrement les anticipations pour les prix de logements. La banque centrale constate que la part des ménages prévoyant que ces prix augmenteront a dégringolé de 16 points à 108, soit la plus importante depuis plus de trois ans. Conséquence d’une série de mesures récentes visant à lutter contre la spéculation immobilière.