Séoul obtient gain de cause dans un procès contre le fonds américain Elliott

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a remporté son recours engagé contre un ordre de versement de dommages et intérêts au fonds américain Elliott Investment Management, rendu dans le cadre d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE). Le montant en jeu, intérêts compris, s’élevait à ce jour à environ 160 milliards de wons, soit près de 93 millions d’euros.Le ministère de la Justice a fait cette annonce lundi, précisant qu’un tribunal britannique avait statué en faveur de Séoul et renvoyé l’affaire à l’arbitrage.Les faits remontent à 2015 lorsque Cheil Industries et Samsung C&T avaient fusionné grâce au vote favorable du Service national des pensions (NPS), principal actionnaire de Samsung C&T, malgré l’opposition d’Elliott, également au capital. En 2018, le fonds américain avait engagé une procédure RDIE, réclamant plus de 1 000 milliards de wons d’indemnisation à Séoul, qu’il accusait d’avoir exercé une pression illégitime lors de cette opération, lui causant un préjudice financier.En juin 2023, la Cour permanente d’arbitrage (CPA) avait ordonné le versement d’une partie de la somme réclamée en reconnaissant partiellement la responsabilité du gouvernement sud-coréen. Ce dernier avait fait appel, qui a été rejeté en août 2024. En juillet 2025, la justice britannique a ordonné un nouvel examen de l'affaire, qui s’est finalement conclue en sa faveur.La juridiction britannique s'est justifiée en faisant valoir que l’exercice du droit de vote par le NPS, doté d’une personnalité juridique distincte, ne pouvait être assimilé à l’action d’un organe de l’Etat.