Coupang : Harold Rogers interrogé par le Congrès américain

Photo : YONHAP News

Le directeur intérimaire de Coupang en Corée du Sud s’est présenté hier à une réunion organisée à huis clos à la commission judiciaire de la Chambre des représentants américaine.Sollicité par des journalistes avant d’être interrogé par les élus de la sous-commission de la réforme de la réglementation et de l'antitrust, Harold Rogers n’a pas répondu à leurs questions. Au cours de l’audition, il aurait accusé Séoul d’avoir fait preuve de discrimination à son égard comme envers le géant du e-commerce et tenté de les sanctionner.La réunion a eu lieu sous l’égide du président de la commission, Jim Jordan, et de son collègue Scott Fitzgerald, qui dirige la sous-commission. Dans une lettre demandant à Harold Rogers de témoigner, ils ont, eux aussi, indiqué que l’exécutif sud-coréen continuait des attaques ciblant les entreprises américaines, même après qu’il a promis d’éviter les traitements discriminatoires et les barrières inutiles contre elles dans le cadre de son accord commercial conclu l’an dernier avec l’administration Trump. Selon ces deux députés, viser Coupang et chercher à inculper son patron américain ne sont pas conformes à ces engagements.Pour rappel, il a été révélé fin 2025 que les données personnelles des comptes clients de l’entreprise avaient massivement fuité en Corée du Sud. Actuellement, la police locale mène des enquêtes sur plusieurs allégations pesant contre Harold Rogers et Coupang, soupçonnés d’avoir diminué l’ampleur des données fuitées, détruit des preuves ou encore fait de faux témoignages devant les députés sud-coréens.Pour sa part, la plateforme, fondée par un Américain d’origine coréenne, continue de faire du lobbying important auprès du Congrès américain afin d'influencer ses membres. Il est redouté, dans ce contexte, que cette affaire Coupang n’ait un impact sur les futures relations commerciales Séoul-Washington, alors que Donald Trump devrait utiliser un autre outil pour imposer des droits de douane, après la censure de la Cour suprême américaine de ses tarifs réciproques.