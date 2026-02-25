Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Politique

Exercice aérien trilatéral : Séoul aurait refusé le calendrier proposé par Washington

Write: 2026-02-24 12:09:56Update: 2026-02-24 12:29:41

Exercice aérien trilatéral : Séoul aurait refusé le calendrier proposé par Washington

Photo : YONHAP News

Selon des sources militaires, les Etats-Unis auraient proposé, le 15 janvier, l’organisation d’un exercice aérien conjoint réunissant les forces sud-coréennes, américaines et japonaises. Toutefois, la Corée du Sud y aurait répondu défavorablement, faisant valoir que la période envisagée coïncidait avec les fêtes de Seollal, le Nouvel an lunaire, et précédait de peu la « Journée de Takeshima », tenue par le Japon le 22 février en revendiquant sa souveraineté sur les îlots Dokdo.

Le ministère sud-coréen de la Défense aurait alors demandé aux autorités américaines soit d’avancer la manœuvre trilatérale, soit de la réduire à un exercice bilatéral entre Séoul et Washington et de l’organiser après la Journée de Takeshima. Le 5 février, les Etats-Unis auraient informé la Corée du Sud de leur décision de mener un exercice exclusivement américain.

Cette information intervient alors que les spéculations se multiplient sur l’absence des forces sud-coréennes à l’entraînement aérien effectué par les Forces américaines en Corée (USFK) en mer Jaune le 18 février, ainsi qu’aux exercices bilatéraux américano-japonais organisés en mer de l’Est et en mer de Chine orientale les 16 et 18 février.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >