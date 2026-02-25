Exercice aérien trilatéral : Séoul aurait refusé le calendrier proposé par Washington

Photo : YONHAP News

Selon des sources militaires, les Etats-Unis auraient proposé, le 15 janvier, l’organisation d’un exercice aérien conjoint réunissant les forces sud-coréennes, américaines et japonaises. Toutefois, la Corée du Sud y aurait répondu défavorablement, faisant valoir que la période envisagée coïncidait avec les fêtes de Seollal, le Nouvel an lunaire, et précédait de peu la « Journée de Takeshima », tenue par le Japon le 22 février en revendiquant sa souveraineté sur les îlots Dokdo.Le ministère sud-coréen de la Défense aurait alors demandé aux autorités américaines soit d’avancer la manœuvre trilatérale, soit de la réduire à un exercice bilatéral entre Séoul et Washington et de l’organiser après la Journée de Takeshima. Le 5 février, les Etats-Unis auraient informé la Corée du Sud de leur décision de mener un exercice exclusivement américain.Cette information intervient alors que les spéculations se multiplient sur l’absence des forces sud-coréennes à l’entraînement aérien effectué par les Forces américaines en Corée (USFK) en mer Jaune le 18 février, ainsi qu’aux exercices bilatéraux américano-japonais organisés en mer de l’Est et en mer de Chine orientale les 16 et 18 février.