Construction navale : Séoul investira 320 milliards de wons dans les technologies de pointe

En 2026, la Corée du Sud investira 320 milliards de wons, soit environ 189 millions d’euros, pour s'assurer une avance technologique dans la construction navale. Ce montant représente une hausse d’environ 23 % sur un an. Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, le secteur naval sud-coréen a enregistré l’an dernier 31,8 milliards de dollars d’exportations, son niveau le plus élevé depuis huit ans. La part mondiale des commandes a augmenté de 6,2 points en un an pour atteindre 20,2 %.Cependant, face au rattrapage des pays concurrents, aux mutations du paradigme mondial et à la concentration du secteur autour des grands chantiers, le renforcement de la compétitivité des équipementiers et des chantiers de taille moyenne et petite apparaît comme un défi majeur.Dans ce contexte, le ministère a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de 34 nouveaux projets de développement technologique, pour un montant total de 42,7 milliards de wons, structurés autour de trois axes stratégiques.Les autorités prévoient d’abord d’élargir les investissements dans les technologies dédiées aux navires écologiques. Les technologies d’intelligence artificielle (IA) propres à la construction navale seront étendues à l’ensemble de la chaîne, des procédés de production aux navires autonomes et à leur exploitation. Enfin, des projets seront menés en parallèle pour accélérer la localisation des équipements et soutenir les chantiers de taille moyenne et petite.