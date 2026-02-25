IA : trois télévisions sud-coréennes poursuivent OpenAI en justice

Photo : YONHAP News

Les trois principales télévisions terrestres de Corée du Sud ont porté plainte contre OpenAI auprès du tribunal du district central de Séoul. Selon elles, son assistant conversationnel ChatGPT a enfreint les droits d’auteur en utilisant leurs contenus sans autorisation et sans rémunération.Les plaignants ont demandé à la société d’arrêter une telle exploitation et de verser des dommages et intérêts.A ce propos, l’association des diffuseurs hertziens sud-coréens (KBA) a rappelé que si la maison mère de ChatGPT conclut des partenariats avec les groupes de presse et de l’audiovisuel du monde entier, elle refuse de mener des négociations en ce sens avec les trois télévisions sud-coréennes. Elle a ajouté avoir décidé de poursuivre la start-up fondée par Sam Altman en justice afin d’affirmer la nécessité que les entreprises d’IA non seulement sud-coréennes, mais aussi multinationales, doivent récompenser les créateurs de contenus, de manière juste, et protéger aussi leurs droits.