Milan-Cortina 2026 : Lee Jae Myung appelle à un meilleur accès aux événements sportifs internationaux

Photo : YONHAP News

Le président de la République a exprimé son regret concernant l’attention relativement faible accordée par les sud-Coréens aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, en dépit de la combativité et des belles performances des athlètes nationaux tout au long des épreuves.Lee Jae Myung en a indirectement attribué la responsabilité à l’exclusivité des droits de diffusion accordée à la chaîne câblée JTBC. Il a ainsi souligné la nécessité de revoir la réglementation afin de garantir un accès plus large du public aux retransmissions des grands événements sportifs internationaux, tels que la Coupe du monde de football 2026, prévue en juin aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.Le chef de l'Etat a par ailleurs salué l’émotion et la fierté suscitées par la délégation olympique, tout en rappelant les résultats obtenus sur le plan de la diplomatie sportive. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les athlètes, mais aussi envers l’ensemble du personnel qui les a accompagnés.