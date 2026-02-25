Tourisme : près de 19 millions de visiteurs étrangers en 2025

Photo : YONHAP News

En 2025, la Corée du Sud a accueilli 18 937 000 touristes étrangers. Selon les données publiées ce matin par Yanolja Research, ce chiffre dépasse de 8,2 % le niveau d’avant COVID-19 et constitue un nouveau record.Les recettes touristiques se sont élevées à 21,89 milliards de dollars, soit une hausse de 5,5 % par rapport à 2019. La dépense moyenne par visiteur s’est toutefois limitée à 1 155,8 dollars. Le rapport attribue ce recul à la forte progression des croisiéristes, dont les séjours sont courts et les dépenses modestes, ainsi qu’à la nette baisse des ventes dans les boutiques hors taxes, longtemps portées par le shopping de masse.La balance touristique affiche un déficit de 10,76 milliards de dollars, maintenant un solde négatif supérieur à 10 milliards pour la troisième année consécutive. Ce résultat reflète une baisse de la dépense moyenne des visiteurs étrangers et une hausse des dépenses des sud-Coréens à l’étranger. Le rapport prévient que, sans amélioration qualitative du tourisme entrant pour en renforcer la rentabilité, le déficit chronique et le déséquilibre structurel pourraient s’installer durablement.