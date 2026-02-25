Séoul appelle Pyongyang à respecter les résolutions onusiennes et à revenir au dialogue

Photo : YONHAP News

Le chef de la délégation sud-coréenne chargée du dossier nucléaire nord-coréen a appelé Pyongyang à respecter le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ainsi que les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et à revenir au dialogue. Lors du segment de haut niveau de la Conférence du désarmement, hier à Genève, le directeur général du centre de la stratégie diplomatique et du renseignement du ministère des Affaires étrangères a affirmé que Séoul maintiendrait son objectif de dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et d’instauration d’une paix durable.Jeong Yeon-doo a reconnu que la dénucléarisation complète nécessiterait un temps considérable. Il a ajouté que le gouvernement coopérerait étroitement avec la communauté internationale afin de mettre en œuvre, par le dialogue avec Pyongyang, une approche graduelle fondée sur le gel, la réduction puis le démantèlement.Le représentant sud-coréen a également fait part de ses préoccupations concernant la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie, estimant qu’elle porte gravement atteinte à la paix et à la sécurité internationales et qu’elle doit cesser immédiatement.Par ailleurs, il a exprimé son inquiétude face à l’affaiblissement du contrôle des armements entre les puissances nucléaires et à la montée des menaces nucléaires. Il a appelé les Etats dotés de l’arme atomique à engager un dialogue visant à renforcer la transparence et la confiance mutuelle.Enfin, Jeong Yeon-doo a souligné que la communauté internationale devait réaffirmer sa volonté de renforcer les trois piliers du régime du TNP, à savoir le désarmement, la non-prolifération et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire , et a assuré que la Corée du Sud prendrait part à ces efforts.