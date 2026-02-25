Donald Trump brandit une riposte tarifaire après la décision de la Cour suprême

Photo : YONHAP News

Le président américain a annoncé une riposte tarifaire contre les pays qui chercheraient à tirer parti de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis invalidant les droits de douane réciproques qu’il avait instaurés l’an dernier. Dans un message publié lundi sur Truth Social, Donald Trump a averti que tout ceux qui tenterait de « jouer avec » cette décision, en particulier ceux qui ont « profité » des Etats-Unis pendant des années, se verrait imposer des droits de douane supérieurs à ceux récemment convenus.Ces déclarations laissent entendre son intention d’infliger des mesures de rétorsion aux pays qui reviendraient sur leurs engagements en matière d’investissements ou d’importations, pris dans le cadre d’accords commerciaux conclus en échange d’abaissements tarifaires.Dans une autre publication, le locataire de la Maison Blanche a indiqué qu’il n’avait pas besoin de retourner au Congrès pour obtenir l’approbation sur les droits de douane. Il a ainsi réaffirmé sa détermination à poursuivre sa politique tarifaire en s’appuyant sur d’autres instruments juridiques, tels que les lois sur le commerce ou sur l’expansion du commerce, plutôt que sur la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (IEEPA), qui avait été utilisée de manière abusive, selon les juges.