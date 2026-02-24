Droits de douane réciproques : entrée en vigueur aujourd’hui à 10 %

Photo : YONHAP News

Les nouveaux droits de douane mondiaux voulus par Donald Trump sont officiellement entrés en vigueur aujourd’hui à 14h, heure coréenne. Ils s’appliquent désormais à l’ensemble des exportations à destination des Etats-Unis, à l’exception des produits bénéficiant d’une exemption.Le président américain avait publié, vendredi, une proclamation instaurant un taux de 10 %. Le lendemain, il a annoncé son intention de le porter à 15 % sans toutefois préciser la date d’application de cette hausse.Sont principalement concernés les matières premières essentielles à l’industrie américaine, des produits déjà soumis à des droits sectoriels en vertu de la loi sur l’expansion du commerce, ou encore de biens susceptibles d’alimenter l’inflation. Sont donc ainsi exclus certains minéraux critiques, l’énergie et les produits énergétiques, ainsi que des ressources naturelles non cultivées ni extraites aux Etats-Unis.Certains produits agricoles comme le bœuf, les tomates et les oranges, les médicaments et leurs principes actifs, certains produits électroniques, les voitures particulières, camions et bus ainsi que leurs pièces, de même que certains articles du secteur aérospatial, n'entrent pas non plus dans le champ d'application.Ces tarifs douaniers resteront en vigueur jusqu’au 24 juillet. La section 122 du Trade Act, qui constitue la base juridique de cette mesure, autorise leur application pour une durée maximale de 150 jours sans approbation du Congrès.