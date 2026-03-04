Séoul veut relancer un processus de paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a annoncé son ambition d’adopter ce qu’il appelle la « déclaration de paix », visant à remplacer le régime de l'armistice de 1953 en celui de paix. Dans un rapport présenté aujourd’hui à la commission parlementaire qui contrôle ses activités, il a précisé vouloir faire d’abord une déclaration « reflétant la volonté politique de mettre formellement fin à la guerre de Corée » et entamer ensuite les discussions en vue de conclure un traité de paix avec le Nord.Selon ses explications, l’initiative en question est de même nature que celle de l’ex-président progressiste Moon Jae-in, en poste de 2017 à 2022. Ce dernier avait lui aussi cherché à lancer des pourparlers pour clore officiellement le conflit de 1950-1953, afin de sceller ensuite un traité de paix. Mais l’échec du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï en février 2019 avait bloqué tout progrès vers ce pacte.Dans son document, le ministère a également affiché sa volonté de faire en sorte que Pyongyang et Washington reprennent leur dialogue. A cet effet, il veut désigner un émissaire spécial pour la paix dans la péninsule et exhorter les Etats-Unis à nommer eux aussi un nouveau représentant spécial pour la Corée du Nord, un poste qui reste vacant.L’administration de Lee Jae Myung envisage aussi d’institutionnaliser la coexistence pacifique des deux Corées, en appliquant les deux déclarations emblématiques signées entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, celles de Panmunjom et de Pyongyang.Sur le volet humanitaire, le ministère a annoncé son intention de rapatrier, via des pays tiers, les anciens prisonniers nord-coréens au Sud ayant refusé de nier leurs convictions communistes. Dans le passé, le retour au Nord de ces « non-convertis de longue date » avait été effectué via Panmunjom.