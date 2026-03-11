La BOK rachète 3 000 milliards de wons d’obligations pour stabiliser le marché

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a lancé, ce matin, un appel d’offres pour le rachat de 3 000 milliards de wons d’obligations d’Etat afin d’apaiser la flambée des rendements obligataires. L’opération s’est déroulée entre 11h et 11h10 et a porté sur des titres d’une maturité de trois, cinq et dix ans.Hier, sur le marché obligataire de Séoul, le rendement à trois ans a grimpé de 19,3 points de base par rapport à la veille pour atteindre 3,420 %, soit son niveau le plus élevé depuis juin 2024. Les rendements à cinq ans et à dix ans ont également progressé, respectivement de 18 et 12,3 points de base, accentuant la volatilité du marché.En particulier, l’écart entre le rendement à trois ans et le taux d’intérêt directeur, actuellement fixé à 2,5 %, a atteint 0,92 point, dépassant le niveau observé en novembre 2022 lors du gel du marché obligataire provoqué par le défaut de paiement du promoteur du parc thématique Legoland Korea.En rachetant des obligations du Trésor sur le marché, la banque centrale cherche à réduire l’offre de titres et à faire baisser les taux d’intérêt afin de stabiliser la confiance des investisseurs.