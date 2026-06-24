Guerre au Moyen-Orient : Séoul prêt à participer à la reconstruction

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La Corée du Sud a déjà commencé à se préparer à l’après-guerre au Moyen-Orient, avant même que la possibilité d’un accord de paix Washington-Téhéran ne soit évoquée. Et ce non seulement pour la participation de ses entreprises à la reconstruction de la région, mais aussi pour l’élaboration d’un plan global de coopération économique avec elle. Cette annonce a été faite par son ministre des Affaires étrangères.Lors d’un échange avec la presse hier, Cho Hyun a précisé avoir mis en place une équipe dédiée au sein de son ministère et continuer d’« explorer les besoins de coopération adaptés à chaque pays » par le biais des missions diplomatiques sur place. Il a poursuivi que ce conflit avait amené les pays du Moyen-Orient à considérer plus qu’auparavant la Corée du Sud comme un partenaire fiable sur lequel ils peuvent compter même dans les moments difficiles. Il a ajouté que Séoul travaillera main dans la main avec la communauté internationale, dont les Etats-Unis, afin que l’accord ne se limite pas à une simple désescalade temporaire, mais garantisse une paix et une stabilité durables dans la région.Le ministère des Affaires étrangères a toutefois tenu à expliquer que sa nouvelle task force n’avait pas été créée dans la perspective de participer au fonds de 300 milliards de dollars pour reconstruire l’Iran, un projet porté par les Etats-Unis. Selon un de ses responsables, elle a été lancée pour discuter de la coopération d’abord avec les six pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et à terme avec Téhéran, en prévision des défis complexes post-guerre au delà de la reconstruction, tels que la sortie du pétrole ou encore la diversification industrielle.Sur le dossier des 22 navires sud-coréens toujours bloqués dans le détroit d’Ormuz, le chef de la diplomatie a reconfirmé continuer d’œuvrer pour leur passage et pour la sécurité de leurs marins, et coordonner pour cela un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Abbas Araghchi.