Nouvel entretien à Moscou des chefs de la diplomatie nord-coréenne et russe

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En déplacement en Russie, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères s’est entretenue hier en tête-à-tête avec son homologue russe. L’occasion pour Choe Son-hui et Sergueï Lavrov de faire le point sur l’avancement de l’application de l’accord de partenariat stratégique global, signé en juin 2024 à Pyongyang entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Ils ont également discuté des échanges de visite de hauts responsables de leurs pays, ainsi que des projets de coopération dans des domaines variés.D’après la KCNA, les deux ministres se sont accordés à dire que « les relations d’amitié et de camaraderie nouées entre les dirigeants des deux alliés sont la dynamique la plus puissante garantissant la solidité et l’orientation vers l’avenir de leur développement ». Ils ont réaffirmé « leur ferme volonté politique d’accélérer le renforcement et le développement à long terme de ces liens dans divers domaines, sans se soucier de l’évolution de la situation ».La partie russe a ainsi exprimé son opposition à tout acte hostile menaçant gravement le statut actuel de la Corée du Nord, ainsi que son soutien à tous les efforts de celle-ci pour défendre ses droits souverains et ses intérêts de sécurité. Pyongyang a fait lui aussi part de son soutien constant à toutes les politiques intérieures et extérieures de Moscou visant à défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale ainsi que la justice internationale.