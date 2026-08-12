Loi martiale : Yoon Suk Yeol inculpé pour avoir ordonné l’envoi de messages la justifiant

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Les poursuites judiciaires s’accumulent contre Yoon Suk Yeol. Hier, l’équipe du procureur spécial Kwon Chang-young l’a formellement inculpé pour entrave à l'exercice des droits par abus de pouvoir. C’est la première fois qu’elle le traduit devant le tribunal.L’ancien président destitué, objet désormais de huit procès, est soupçonné d’avoir ordonné au Conseil de sécurité nationale (NSC) et au ministère des Affaires étrangères l’envoi de messages aux principaux pays amis et alliés, dont les Etats-Unis, afin de légitimer sa loi martiale du 3 décembre 2024, immédiatement après sa proclamation. Ces missives indiquaient notamment que l’état d’exception vise à défendre la démocratie libérale et que Yoon Suk Yeol reste ferme pour contrer la « gauche valet » de la Corée du Nord et l’anti-américanisme.Après avoir reçu ces instructions, l’ancien conseiller à la sécurité nationale, Shin Won-shik, en poste au moment des faits, aurait demandé, le lendemain, au Service national du renseignement (NIS) d’expliquer aux pays amis le contexte du coup de force et lui aurait transmis le message en question. Hier, il a lui aussi été inculpé par l’équipe de Kwon Chang-young pour son rôle important dans l’insurrection ainsi que pour entrave à l'exercice des droits par abus de pouvoir. Sans pour autant être placé en détention.En revanche, son premier adjoint, Kim Tae-hyo, mis en examen pour les mêmes charges le 29 juillet, a été incarcéré.