Séoul-Paris : intensification de la coopération dans l’IA, les semi-conducteurs et le quantique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la France ont signé mardi à Paris un mémorandum d’entente (MOU) visant à renforcer leur coopération dans la recherche conjointe et à favoriser l’implantation de leurs entreprises respectives dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), des semi-conducteurs et des technologies quantiques.Signé à l’occasion de la visite d’Etat du président Lee Jae Myung en France, ce protocole concrétise la déclaration d’intention conclue en avril dernier lors de la visite de son homologue français Emmanuel Macron en Corée du Sud.Plus concrètement, l’Institut coréen de recherche en biosciences et biotechnologies (KRIBB) renforcera ses recherches conjointes avec l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse) dans les domaines des sciences de la vie et des biotechnologies. Il collaborera de surcroît avec l’Institut des sciences des plantes de Paris-Saclay au développement, grâce à l’IA, de cultures de nouvelle génération capables de mieux résister au changement climatique.Par ailleurs, le KRIBB mènera des recherches conjointes avec Quandela, entreprise française spécialisée dans l’informatique quantique, pour développer de nouveaux médicaments grâce aux technologies quantiques.K-STAR, une alliance regroupant cinq universités sud-coréennes spécialisées dans les sciences et les technologies, dont l’Institut des sciences et technologies avancées de Corée (KAIST), et l’Université Paris-Saclay ont également convenu d’élargir leurs programmes d’envoi de doctorants en stage dans des laboratoires de recherche, ainsi que leur soutien aux jeunes chercheurs.Enfin, l’Institut coréen pour les études avancées (KIAS) et l’Université Paris-Saclay prévoient, de leur côté, de mener des recherches conjointes dans les sciences fondamentales, notamment les mathématiques et la physique, ainsi que dans les domaines de l’informatique quantique et de l’IA. Ils envisagent en outre de mettre en place des programmes destinés aux étudiants chercheurs.