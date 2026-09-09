Lee Jae Myung rencontre des ressortissants sud-coréens à Paris

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat en France, Lee Jae Myung a rencontré mercredi des ressortissants sud-coréens à Paris lors d’un déjeuner. Il a souligné l’importance de ses déplacements à l’étranger, estimant que les rencontres entre chefs d’Etat offrent à la Corée du Sud, très tournée vers le commerce international, de nouvelles opportunités en matière de commerce, d’investissement, de coopération économique et de sécurité.Selon lui, ces déplacements favorisent les échanges entre les entreprises et renforcent les liens au sein des communautés sud-coréennes locales. Le président Lee a rappelé que son mandat était limité par la Constitution et qu’il fallait donc agir rapidement pour pouvoir profiter le plus longtemps possible des effets de ces relations.Concernant sa visite en France, Lee Jae Myung a souligné son caractère exceptionnel, puisqu’elle intervient peu après celle d’Emmanuel Macron en Corée du Sud. Il a estimé que les deux pays partageaient de nombreux intérêts communs. Il a notamment insisté sur l’importance de la culture, soulignant que la France était une grande puissance culturelle qui rayonnait dans le monde. Il a également évoqué les nombreuses possibilités de coopération dans la défense et l’industrie.Avant cette rencontre, il s’était entretenu avec Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale. Il a indiqué que celle-ci s’intéressait notamment à la démocratie sud-coréenne.Le président sud-coréen a enfin évoqué l’expérience de la France pendant la Révolution française, rappelant les périodes de réaction et de contre-révolution ainsi que les lourds sacrifices humains qu’elles avaient entraînés. Il a retenu que cette expérience historique devait servir de leçon et que la Corée du Sud devait elle aussi faire preuve de prudence.