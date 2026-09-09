Pyongyang célèbre l’anniversaire de la fondation du régime nord-coréen

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a appelé à faire avancer le développement du pays grâce au patriotisme et à un engagement sans faille, à l’occasion du 78e anniversaire de la fondation du régime nord-coréen, célébré le 9 septembre. Il a tenu ces propos mercredi lors d’une cérémonie de lever du drapeau et de prestation de serment organisée à Pyongyang. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA.Dans son discours, le dirigeant nord-coréen a adressé ses félicitations et ses remerciements aux travailleurs, aux soldats et aux organisations de ressortissants nord-coréens à l’étranger. Il a également exprimé sa gratitude et son respect aux commandants et aux soldats engagés dans des opérations militaires à l’étranger, faisant ainsi référence aux troupes nord-coréennes déployées en Russie.Kim Jong-un et les autres responsables présents ont tenu des écharpes rouges entre leurs mains et prêté serment de rester fidèles au régime socialiste et au pouvoir en place.Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine, ainsi que les dirigeants de plusieurs pays, dont le Vietnam, le Laos, et le Cambodge, ont également adressé à Pyongyang des messages de félicitations à l’occasion de cet anniversaire.