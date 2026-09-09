Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya : des centaines d'athlètes brièvement évacués après des pluies torrentielles

Photo : YONHAP News

À l’approche de l’ouverture des Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya 2026, plusieurs centaines de membres des délégations ont été évacués d’urgence en raison de pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Nagoya, au Japon.Faute de village des athlètes centralisé, les participants sont hébergés à bord de navires de croisière, dans des hôtels ou dans des logements temporaires en conteneurs en bois. Dans l’une de ces structures aménagées près du port, des infiltrations d'eau ont contraint environ 400 athlètes et encadrants à se réfugier dans des zones surélevées, avant de pouvoir regagner leurs logements deux heures plus tard.Selon les agences AP et AFP, des précipitations intenses - atteignant jusqu’à 104 millimètres par heure - ont frappé la région de Nagoya mardi. Plusieurs routes et stations de métro ont été inondées et les transports publics interrompus. Quelque 3 500 habitants ont également dû se réfugier dans des centres d’évacuation. Malgré ces perturbations qui ont temporairement paralysé une partie de la ville, la municipalité assure que les Jeux pourront se dérouler comme prévu.Plus de 11 000 athlètes venus de 45 pays d’Asie sont attendus pour cette compétition. Si la cérémonie d’ouverture officielle est fixée au 19 septembre, les épreuves de certaines disciplines, comme le basket-ball, débutent dès aujourd’hui.