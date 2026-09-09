Google Maps commence à flouter les sites militaires sud-coréens et la DMZ

Photo : YONHAP News

Google Maps a commencé à flouter les images satellites de sites militaires en Corée du Sud ainsi que celles de la zone démilitarisée (DMZ), a rapporté mercredi NK News.Selon ce média américain spécialisé dans la Corée du Nord, les images haute résolution de plusieurs dizaines de sites militaires et de plus de 400 ㎢ de territoire sud-coréen, jusqu’ici visibles sur Google Maps et Google Earth, ont été remplacées par des images de très faible résolution, créant un effet de mosaïque.Google Maps a également désactivé l’affichage des coordonnées sur l’ensemble du territoire sud-coréen, ainsi que dans les zones nord-coréennes situées dans un rayon d’environ 35 kilomètres au nord de la DMZ. Ces coordonnées restent toutefois accessibles sur Google Earth.La législation sud-coréenne oblige les services de cartographie à flouter les images satellites des installations militaires et des sites sensibles. Jusqu’à présent, Google refusait d’appliquer ces dispositions, estimant que ses serveurs étant situés à l’étranger, ses services échappaient à la juridiction sud-coréenne. Mais le géant américain a finalement changé de position afin d’obtenir les données nécessaires à l’amélioration de ses services de cartographie en Corée du Sud.