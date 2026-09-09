Pyongyang lance plusieurs missiles balistiques au lendemain de l’exercice « Freedom Edge »

Photo : KCNA via YONHAP News

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques ce samedi, au lendemain de la fin de l’exercice militaire « Freedom Edge » mené conjointement par la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les projectiles ont été détectés vers 5h20 depuis la région de Wonsan, sur la côte est, en direction de la mer de l’Est. Séoul a renforcé sa surveillance et assure partager étroitement les informations avec Washington et Tokyo.Ces tirs sont considérés comme une probable réaction à « Freedom Edge », organisé du 7 au 11 septembre dans les eaux internationales à l’est et au sud de l’île de Jeju. Lancé pour la première fois en juin 2024 et organisé pour la quatrième fois, cet exercice multidomaine mobilise d’importants moyens navals et aériens des trois pays afin d’améliorer leur interopérabilité face notamment aux menaces nucléaire et balistique nord-coréennes.Pyongyang dénonce régulièrement « Freedom Edge » comme une « répétition de guerre menée par les Etats-Unis ». Dès le début des manœuvres, le 7 septembre, le ministère nord-coréen de la Défense avait prévenu qu’il prendrait des « mesures de riposte puissantes et immédiates ».