Lee Jae Myung tiendra une conférence de presse vendredi

Photo : YONHAP News

Le Secrétaire principal chargé des relations publiques et de la communication de la présidence a annoncé, mardi lors d’un point presse, que le chef de l'Etat tiendra une conférence de presse vendredi à 10h, à la Maison Bleue. Pendant 90 minutes, face à 150 journalistes nationaux et étrangers, plusieurs sujets seront abordés comme les affaires étrangères, les politiques publiques et l’économie.Seong Gi-hong a déclaré que ce sera l’occasion pour Lee Jae Myung de réaffirmer son engagement inébranlable en faveur des réformes, d’exposer une orientation politique nationale donnant la priorité au bien-être économique de la population et de transmettre un message d’unité nationale.Le président souhaite expliquer clairement sa position sur des questions clés et s’exprimer franchement et longuement sur les sujets qui préoccupent le public. Les journalistes seront autorisés à poser des questions libres.