Corée du Nord-Chine : ouverture du nouveau pont sur le Yalu demain

Photo : YONHAP News

Le nouveau pont sur le fleuve Yalu, reliant Sinuiju, dans la province nord-coréenne du Pyongan du Nord, à Dandong, dans la province chinoise du Liaoning, doit ouvrir à la circulation le 15 octobre, 12 ans après l'achèvement de sa construction. C'est ce qu'a rapporté Xinhua aujourd’hui.Selon l’agence officielle chinoise, Pékin et Pyongyang se sont entendus sur cette date et organiseront conjointement une cérémonie d'ouverture.L'entrée en service de ce pont à quatre voies, long de 3 026 mètres, a été retardée en raison du manque d'aménagement des routes d'accès et des installations douanières du côté nord-coréen. Depuis le début de l'année, des progrès ont toutefois été observés dans les travaux de la zone douanière nord-coréenne. Leur accélération, constatée après la visite du président chinois Xi Jinping à Pyongyang en juin, laissait présager une ouverture prochaine de l'ouvrage d'art.Les échanges commerciaux entre la Corée du Nord et la Chine, qui transitent actuellement en grande partie par le pont de l'amitié sino-coréenne, devraient ainsi s'intensifier.