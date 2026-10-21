Aichi-Nagoya 2026 : neuf nouveaux titres pour les sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Au deuxième jour de compétition des Jeux para-asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, la Corée du Sud a déjà conquis douze titres, dont neuf sur la seule journée de mardi. Son bilan général s'élève à 34 médailles, dont douze en or, neuf en argent et treize en bronze.L'exploit majeur est à mettre à l'actif de Jang Min-ho, devenu le premier athlète sud-coréen à participer à la fois aux Jeux asiatiques et aux Jeux para-asiatiques. Atteint d'une maladie provoquant une baisse progressive de la vision, il avait pu participer, en septembre, aux épreuves du relais 4x400m masculin et mixte. Hier, il a décroché l'or sur le 100m dans la catégorie T13, battant le record asiatique avec un temps de 10,48 secondes.Six autres médailles d'or ont été remportées par l'équipe de tennis de table par Seo Su-yeon, Kim Hyun-wook, Kim Eun-hee, Yun Ji-yu, Kim Ki-tae et Park Jin-cheol. Les pongistes sud-coréens ont aussi glané trois médailles d'argent et quatre de bronze.Enfin, après Paris 2024 et les championnats du monde cette année, Cho Jeong-doo s'est imposé dans l'épreuve du pistolet à air comprimé 10 m homme dans la catégorie SH1. En cyclisme, Park Hyun-mi et sa pilote Kim Chae-yeon ont remporté leur deuxième médaille d'or, cette fois sur le contre-la-montre individuel féminin 1 000 m dans la catégorie B.