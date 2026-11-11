La Corée du Nord ne devrait pas envoyer de renforts militaires en Russie cet hiver

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La Corée du Nord ne devrait pas envoyer de nouvelles troupes militaires massifs en Russie cet hiver. C’est ce qu’estime Andrii Kovalenko, qui a dirigé jusqu’en septembre dernier le centre de lutte contre la désinformation du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine. Il a déclaré cette semaine, sur les réseaux sociaux, que cette menace semblait s’être dissipée.En septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé que Pyongyang prévoyait d'envoyer 10 000 soldats nord-coréens supplémentaires, en renfort des 8 000 déjà déployés. Toutefois, selon le responsable ukrainien, ce scénario ne s’est pas concrétisé, et le régime de Kim Jong-un aurait finalement opté pour une stratégie plus prudente. La Corée du Nord éviterait ainsi de participer aux combats dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, tout en continuant de jouer un rôle dans la guerre en testant des armes et en fournissant des munitions et des missiles balistiques.Selon Ryo Hinata-Yamaguchi, professeur de l'université internationale de Tokyo, Pyongyang aurait pensé que l’envoi des nouveaux contingents pourrait peser lourdement sur son armée, sans forcément apporter davantage de bénéfices. Il a ajouté que la mise en garde de Volodymyr Zelensky visait probablement à attirer l’attention de la communauté internationale.