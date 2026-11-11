Mine de Sado : Séoul organise sa propre cérémonie en hommage aux victimes du travail forcé

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a organisé, ce matin, sur l’île japonaise de Sado, une cérémonie en hommage aux Coréens victimes du travail forcé dans les mines de Sado pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est la troisième année consécutive qu'il tient cet événement séparément du Japon, du fait que ce dernier ne reconnaît pas le caractère forcé de leur mobilisation.Neuf membres des familles des victimes ainsi que l’ambassadeur de Corée du Sud au Japon, Lee Hyuk y ont assisté. Dans son discours, le haut diplomate a évoqué les souffrances des travailleurs coréens mobilisés contre leur gré sous l'administration coloniale japonaise. Un représentant des familles a, de son côté, rappelé les épreuves vécues par son père, soulignant qu’il s’agissait d’une blessure que toute la société devait porter collectivement.Le Japon avait organisé sa propre cérémonie en septembre dernier, sans faire la moindre mention du travail forcé imposé aux Coréens.