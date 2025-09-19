Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

Nordkorea zeigt bei Militärparade neue Interkontinentalrakete

Write: 2025-10-13 09:24:29Update: 2025-10-13 13:24:21

Nordkorea zeigt bei Militärparade neue Interkontinentalrakete

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat bei der Militärparade zum 80. Gründungstag der Arbeiterpartei seine neu entwickelte Interkontinentalrakete Hwasong-20 präsentiert.  

Die Militärparade habe am Freitagabend auf dem Kim-Il-sung-Platz in Pjöngjang stattgefunden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

Dabei sei die ballistische Interkontinentalrakete Hwasong-20, das stärkste nukleare strategische Waffensystem, gezeigt worden, hieß es.

Beobachter gehen davon aus, dass die Rakete einen schwereren Gefechtskopf tragen und dank einer größeren Reichweite Ziele auf dem US-Festland treffen kann. 

Die Militärparade wurde von Machthaber Kim Jong-un abgenommen, jeweils links und rechts von ihm standen der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und Tô Lâm, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams. Neben Tô Lâm stand Dmitri Medwedew, stellvertretender Leiter des russischen Sicherheitsrats.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >