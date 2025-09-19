Nationalversammlung beginnt regelmäßige Überprüfung der Regierungsarbeit

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung beginnt heute ihre regelmäßige Überprüfung der Regierungsarbeit.Die Untersuchung wird rund einen Monat dauern. Erstmals seit dem Amtsantritt der Regierung Lee Jae Myung wird eine Überprüfung der Regierungsarbeit vorgenommen. Die 17 ständigen Parlamentsausschüsse werden hierfür die Arbeit von über 800 Behörden und Einrichtungen auf den Prüfstand stellen.Die regierende Demokratische Partei will die Untersuchungen dafür nutzen, letzte Überreste der Rebellion der Vorgängerregierung von Yoon Suk Yeol zu beseitigen und deren Versäumnisse aufzudecken. Dies soll gleichzeitig als Triebfeder für Reformen dienen.Die Oppositionspartei Macht des Volks will die Frage aufwerfen, ob die Republik Korea ein sicheres Land sei. Anlass für ihre Zweifel sind schwerwiegende Ereignisse in letzter Zeit, darunter das Feuer beim Nationalen Dienst für Informationsressourcen und die Inhaftierung koreanischer Arbeiter im US-Bundesstaat Georgia.Präsident Lee Jae Myung wies alle Ministerien an, unabhängig von Parteien für die Prüfung der Regierungsarbeit durch die Nationalversammlung zu kooperieren. Kommentare und Empfehlungen des Parlaments sollten aktiv beherzigt werden.