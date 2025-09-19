Chinas Präsident will strategische Kooperation mit Nordkorea stärken

Photo : YONHAP News

Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zugesagt, die strategische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu stärken.Die Absicht teilte Xi in einer Botschaft vom 9. Oktober als Antwort auf die Glückwunschbotschaft von Kim zum 76. Gründungstag der Volksrepublik China am 1. Oktober mit, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete.Xi bezeichnete darin beide Länder als großartige Nachbarn, Freunde und Kameraden, die dasselbe Schicksal teilen und sich gegenseitig helfen würden.Die chinesische Seite werde gemeinsam mit den koreanischen Kameraden die traditionelle bilaterale Freundschaft weiterentwickeln und den freundschaftlichen Austausch und die Zusammenarbeit vertiefen. Auch werde sie die strategische Kooperation in internationalen und regionalen Angelegenheiten stärken, sagte er weiter.Außerdem hieß es, China sei bereit, gemeinsam Frieden und Stabilität in der Region sowie internationale Fairness und Gerechtigkeit zu wahren. Die Äußerung wird als Andeutung verstanden, die Zusammenarbeit mit Nordkorea auszubauen, um einem zunehmenden Unilateralismus der USA entgegenzutreten.