Ausfuhren vom 1. bis 10. Oktober um 15,2 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats deutlich gesunken.Nach Angaben der Zollbehörde am Montag beliefen sich die Exporte im Zeitraum vom 1. bis 10. Oktober nach vorläufigen Schätzungen auf 13 Milliarden Dollar. Dies seien 15,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.Die Exporte von Personenkraftwagen sackten um 51,8 Prozent zum Vorjahr auf 700 Millionen Dollar ab. Bei Autoteilen wurde ein Rückgang von 49,1 Prozent auf 300 Millionen Dollar verzeichnet.Als Folge der Zölle brachen die Lieferungen an die USA um 43,4 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar ein.Die Ausfuhren nach Vietnam gingen um 19 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar zurück. Bei den Exporten in die Europäische Union wurde ein Einbruch von 44 Prozent auf 700 Millionen Dollar verbucht.Die Einfuhren schrumpften im selben Zeitraum um 22,8 Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar.Die Handelsbilanz wies ein Defizit von 500 Millionen Dollar auf.