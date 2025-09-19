Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Ausfuhren vom 1. bis 10. Oktober um 15,2 Prozent gesunken

Write: 2025-10-13 12:55:03Update: 2025-10-13 14:33:15

Ausfuhren vom 1. bis 10. Oktober um 15,2 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats deutlich gesunken.

Nach Angaben der Zollbehörde am Montag beliefen sich die Exporte im Zeitraum vom 1. bis 10. Oktober nach vorläufigen Schätzungen auf 13 Milliarden Dollar. Dies seien 15,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 

Die Exporte von Personenkraftwagen sackten um 51,8 Prozent zum Vorjahr auf 700 Millionen Dollar ab. Bei Autoteilen wurde ein Rückgang von 49,1 Prozent auf 300 Millionen Dollar verzeichnet.

Als Folge der Zölle brachen die Lieferungen an die USA um 43,4 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar ein. 

Die Ausfuhren nach Vietnam gingen um 19 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar zurück. Bei den Exporten in die Europäische Union wurde ein Einbruch von 44 Prozent auf 700 Millionen Dollar verbucht. 

Die Einfuhren schrumpften im selben Zeitraum um 22,8 Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar. 

Die Handelsbilanz wies ein Defizit von 500 Millionen Dollar auf.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >