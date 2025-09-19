Finanzminister Südkoreas und der USA treffen sich diese Woche

Photo : YONHAP News

Finanzminister Koo Yun-cheol wird sich voraussichtlich am Mittwoch in den USA mit seinem Amtskollegen Scott Bessent treffen.Bislang konnten beide Seiten sich noch nicht einigen, wie das von Südkorea versprochene Investitionspaket im Wert von 350 Milliarden Dollar konkret gestaltet werden soll.Von Interesse ist daher, ob endlich eine Annäherung gelingt. Dies gilt insbesondere für die Frage des von Südkorea vorgeschlagenen Währungsswaps.Südkorea fordert ein solches Abkommen, um Unruhe an seinem Devisenmarkt vorzubeugen, sollte in der Größenordnung von 350 Milliarden Dollar in den USA investiert werden.Die Investitionen sind als Gegenleistung für eine Senkung der US-Zölle von 25 Prozent auf 15 Prozent gedacht. Nachdem eine Einigung in den Zollverhandlungen verkündet worden war, konnten anschließend die Differenzen über die Details nicht abgebaut werden. Daher steht die Unterzeichnung einer Absichtserklärung noch aus.