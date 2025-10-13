Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Kospi schließt im Minus

Write: 2025-10-13 16:27:32

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag im Minus geschlossen.

Der Kospi verlor 0,72 Prozent auf 3.584,55 Zähler.

Grund für den Rückgang nach zuletzt drei Handelstagen in Folge war Sorge vor einem sich erneut zuspitzenden Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Südkoreas Landeswährung fiel auf den tiefsten Stand seit über fünf Monaten.

Der Rückgang des Kospi sei aber verglichen mit dem an der Wall Street am vergangenen Freitag begrenzt gewesen, da US-Präsident Donald Trump später wieder einen versöhnlicheren Ton gegenüber China angeschlagen habe, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.

Beide Länder könnten sich aber ein Tauziehen liefern, um ihre Verhandlungsposition vor dem Treffen Ende dieses Monats zu stärken, hieß es weiter.
