Seoul: Trump-Besuch anlässlich APEC-Gipfels wird koordiniert

Write: 2025-10-14 09:31:17Update: 2025-10-14 16:55:53

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA koordinieren zurzeit die Details des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Südkorea.

Trump will anlässlich des APEC-Gipfels in Gyeongju nach Südkorea kommen. 

Zurzeit stimmten sich beide Länder über den Besuch ab, sagte der Sprecher des Präsidialamtes in Seoul, Kim Nam-joon, am Montag vor der Presse. 

Es gibt Spekulationen, nach denen Trump zwar anlässlich des APEC-Gipfels Südkorea besuchen wird, am Gipfel selbst aber nicht teilnehmen wird. 

Außenminister Cho Hyun hatte früher am Montag vor dem parlamentarischen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung die Frage bejaht, ob Trump nach Südkorea kommen werde. Er hatte jedoch auch gesagt, dass Trump mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am APEC-Gipfel teilnehmen werde. 

Die Frage, ob es wahrscheinlicher werde, dass das südkoreanisch-US-amerikanische Spitzentreffen lediglich ein kurzes, informelles Gespräch sein werde, verneinte er.

Beide Länder sprechen derzeit darüber, dass Trump am 29. Oktober zu einem zweitägigen Besuch nach Südkorea kommt. Der APEC-Gipfel findet am 31. Oktober und 1. November statt.
